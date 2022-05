"நாங்க இருக்கோம்!" தைவானுக்கு சப்போர்ட்டாக வரும் அமெரிக்கா.. ஆனால் கண் முன் வந்துபோகும் உக்ரைன் போர்

International

oi-Vigneshkumar

டோக்கியோ: ஜப்பான் சென்றுள்ள அமெரிக்க அதிபர் பைடன், சீனாவை எச்சரிக்கும் வகையில் சில கடுமையான கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜப்பான் நாட்டில் குவாட் உச்சி மாநாடு நடைபெறுகிறது. இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் ஜப்பானுக்குச் சென்றுள்ளனர்.

அதன்படி அமெரிக்க அதிபர் பைடனும் குவாட் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள ஜப்பான் சென்றுள்ளார். மாநாட்டில் கலந்துகொள்ளும் முன்பு, ஜப்பான் பிரதமரைச் சந்தித்து பைடன் ஆலோசனை நடத்தினர்.

குவாட் தலைவர்கள் உச்சி மாநாடு... பிரதமர் மோடி நாளை ஜப்பான் பயணம்

English summary

President Joe Biden vowed that US forces would defend, if China attempted to take control Taiwan. (தைவான் விவகாரத்தில் சீனாவை ஓப்பனாக எச்சரிக்கும் அமெரிக்கா) US warns about China's intention to take over Taiwan.