ஓ அப்படி.. ஜி 20 கூட்டமைப்பிலிருந்து ரஷ்யாவை வெளியேற்ற சொன்ன அமெரிக்கா... எதிர்த்து நிற்கும் சீனா

Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெய்ஜிங்: ஜி 20 நாடுகள் கூட்டமைப்பின் மிக முக்கியமான நாடான ரஷ்யாவை அதிலிருந்து வெளியேற்ற முடியாது என அதன் நட்பு நாடான சீனா தெரிவித்துள்ளது.

அமெரிக்காவின் நோட்டோ கூட்டமைப்பில் சேரும் உக்ரைனின் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்நாட்டின் மீது ரஷ்யா கடந்த பிப்ரவரி 24 ஆம் தேதி படையெடுத்தது.

ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக உக்ரைன் மீது ரஷ்யா நடத்தி வரும் தாக்குதலில் ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். பல லட்சம் கோடி மதிப்பிலான பேரிழப்பை உக்ரைன் சந்தித்துள்ளது.

English summary

China has said that it is impossible to expel Russia from the G20 and opposed the request from USA