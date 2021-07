'அறிவியலை சிறுமைப்படுத்தாதீங்க..' கொரோனா தோற்றம்.. WHO ஆய்வாளர்களை அனுமதி மறுக்கும் சீனா பாய்ச்சல்

International

oi-Vigneshkumar

பெய்ஜிங்: கொரோனா வைரஸ் தோற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்ய மற்றொரு குழுவை உலக சுகாதார மையம் வூஹான் நகருக்கு அனுப்பத் திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், அதற்குச் சீன அரசு அனுமதி மறுத்துள்ளது.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே உலகின் அனைத்து நாடுகளுக்கும் பெரும் தலைவலியாக உருவெடுத்துள்ள கொரோனா தான். உலகிலேயே வேறெந்த விஷயமும் பொதுமக்களை இத்தனை காலம் வீடுகளிலேயே முடங்கி இருக்க மாட்டார்கள்.

தற்போது வேக்சின் பணிகளை அனைத்து நாடுகளும் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றன.வேக்சின் பணிகள் தொடங்கிய பின்னரே இயல்பு வாழ்க்கை மெல்லத் திரும்பி வருகிறது.

English summary

China rejected the World Health Organization plan for the second phase of an investigation into the origin of the coronavirus. first, known cases emerged in the central Chinese city of Wuhan in December 2019.