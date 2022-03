"அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை.. நாங்க எப்போதும் ரஷ்யா பக்கம்.." உலக நாடுகளுக்கு உறுதியாகச் சொன்ன சீனா

International

oi-Vigneshkumar

பெய்ஜிங்: உக்ரைன் மீதான போருக்குப் பின்னர், பல்வேறு உலக நாடுகளும் ரஷ்யா மீது பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்து வரும் நிலையில் சீனா இது குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது கடந்த வியாழக்கிழமை ரஷ்யா போர் தொடுத்தது. ரஷ்யா அதிபர் புதின் உத்தரவைத் தொடர்ந்து ஆரம்பித்த இந்தப் போர் கடந்த 6 நாட்களாகத் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

நகரங்கள் அருகே வான்வழித் தாக்குதல் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால் பொதுமக்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆயிரக் கணக்கான மக்கள் உக்ரைனில் இருந்து வெளியேறவும் முயன்று வருகின்றனர்.

உக்கிரமடையும் போர்! உக்ரைன் நாட்டில் மற்றொரு இந்திய மாணவர் உயிரிழப்பு.. பரபர தகவல்

English summary

China won’t join the United States and European governments in imposing financial sanctions on Russia: China is a major buyer of Russian oil and gas and the only major government.