ஒரே வாரம்..! மீண்டும் மளமளவென உயர தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு.. என்ன காரணம்.. வார்னிங் தரும் WHO

ஜெனிவா: இந்தோனிசியா, பிரிட்டன், இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ள உலக சுகாதார அமைப்பு, கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் வைரஸ் பாதிப்பு 12% வரை அதிகரித்துள்ளதாக எச்சரித்துள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் - கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாக அனைத்து உலக நாடுகளுக்கும் பெரும் தலைவலியாக உருவெடுத்துள்ளது இதுதான். அனைத்து நாடுகளும் கொரோனா பாதிப்பை சமாளிக்க பெரும் போராட்டத்தையே நடத்தி வருகின்றன.

குறிப்பிட்ட சில காலம் ஒரு நாட்டில் வைரஸ் பாதிப்பு கட்டுக்குள் இருந்தாலும்கூட, புதிய உருமாறிய கொரோனா வைரஸ்கள் பாதிப்பை மீண்டும் அதிகரிக்க செய்கின்றன.

World Health Organisation says there were more than 3.4 million new global cases of the coronavirus last week. UN health agency says the number of deaths is continuing to decline.