எப்படிதான் பரவுகிறது?.. சீனாவில் அதிகாரிகளை திகைக்க வைத்த கொரோனா.. 14 பெரிய நகரங்கள் பாதிப்பு

பெய்ஜிங்: சீனாவில் மீண்டும் கொரோனா கேஸ்கள் உயர தொடங்கி உள்ளது. திடீரென சீனாவில் கேஸ்கள் உயர்ந்து வருவது அந்நாட்டு அதிகாரிகளை குழப்பி உள்ளது.

உலகம் முழுக்க பல்வேறு நாடுகளில் மூன்றாம் அலை கொரோனா பரவல் ஏற்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கா, ரஷ்யா, யுகே உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் தினசரி கேஸ்கள் 40 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாக பதிவாகி வருகிறது. பல நாடுகளில் A.Y 4.2 வகை கொரோனா பரவ தொடங்கி உள்ளது.

ரஷ்யா, யுகே, இந்திய உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் A.Y 4.2 வகை கொரோனா வைரஸ் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பல நாடுகளில் இந்த புதிய வகை வைரஸ் மூன்றாம் அலையை தூண்டி விடுமோ என்ற அச்சத்தை எழுப்பி உள்ளது.

