சீனாவை வாட்டி எடுக்கும் டெல்டா வகை கொரோனா.. தவிக்கும் அதிபர் ஜின்பிங்! என்னதான் நடக்கிறது?

oi-Shyamsundar I

பெய்ஜிங்: சீனாவில் டெல்டா வகை கொரோனா கேஸ்கள் வேகமாக பரவ தொடங்கி உள்ளது. இதனால் தினசரி கேஸ்கள் மீண்டும் அங்கு அதிகரித்து வருகின்றன.

உலகம் முழுக்க பல்வேறு நாடுகளில் மூன்றாம் அலை கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. உலக சுகாதார மையம் எச்சரிக்கை விடுத்தது போலவே ஐரோப்பா நாடுகளிலும், மத்திய ஆசிய நாடுகளிலும் தினசரி கேஸ்கள் உச்சம் தொட்டுள்ளது.

ரஷ்யா, துருக்கி, அமெரிக்கா, யு.கே என்று பல நாடுகளில் தீவிரமாக கொரோனா கேஸ்கள் பரவி வருகின்றன. முக்கியமாக அமெரிக்காவில் தினசரி கேஸ்கள் 60 ஆயிரத்தை தாண்டி பதிவாகி வருகிறது.

Covid 19: Local transmission of Delta strain is increasing in China Covid 19: Local transmission of Delta strain is increasing in China for the past few weeks.