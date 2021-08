'ஒரே மாதம்..' உலகை மிரட்டும் டெல்டா கொரோனாவை.. அசால்டாக கட்டுப்படுத்திய சீனா.. இது எப்படி சாத்தியம்

International

பெய்ஜிங்: உலகின் பல்வேறு நாடுகளும் டெல்டா கொரோனா பரவல் தடுத்து நிறுத்த திணறிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், மிகச் சரியான நடவடிக்கைகள் மூலம் வெறும் ஒரே மாத்தில் டெல்டா கொரோனாவை சீனா முழுவதுமாகக் கட்டுப்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு சீனாவின் வூஹான் நகரில் பரவ தொடங்கிய கொரோனா தான் உலக நாடுகள் மத்தியில் மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உலகின் எந்த நாட்டினாலும் கொரோனாவை முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.

அதிலும் இந்த கொரோனா தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருப்பதால், இதைக் கட்டுப்படுத்துவது உலக நாடுகள் மத்தியில் மிகப் பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.

English summary

China once again stopped Covid-19, bringing its local cases down to zero. Delta Corona is now a concern among world countries, but china stopped that also.