சூயஸ் கால்வாயில் சிக்கி.. உலக வணிகத்தையே முடக்கிய எவர் கிவன் கப்பல் நிலைமை இப்போ என்ன தெரியுமா?

கெய்ரோ: சூயஸ் கால்வாயில் சிக்கிக் கொண்டு உலக வணிகத்தையே ஸ்தம்பிக்க வைத்த எவர் கிவன் என்ற பெயர் கொண்ட பிரமாண்ட சரக்கு கப்பல் நிலைமை இப்போது என்ன தெரியுமா?

கடந்த மார்ச் மாதம், எவர் கிவன், கப்பல் சீனாவில் இருந்து நெதர்லாந்து நாட்டுக்கு பயணம் பட்டபோது எகிப்து கட்டுப்பாட்டிலுள்ள சூயஸ் கால்வாயில் சிக்கிக்கொண்டது.

இந்த கப்பல் 2 லட்சத்து 24 ஆயிரம் டன் எடை கொண்டது.

English summary

Suez Canal: Do you know about the situation of the huge cargo ship named Ever Given, which got stuck in the Suez Canal and brought world trade to a standstill? The 193km (120-mile) Suez Canal connects the Mediterranean Sea at the canal's northern end to the Red Sea in the south and provides the shortest sea link between Asia and Europe.