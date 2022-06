"மாஸ்டர் மைன்ட்!" எல்லாமே பொய்யாம்! புதின் உடல்நிலை எப்படி இருக்கு! போட்டு உடைக்கும் டாப் மருத்துவர்

International

oi-Vigneshkumar

மாஸ்கோ: ரஷ்ய அதிபர் புதின் உடல்நிலை குறித்து சமீப காலமாக வெளியாகும் தகவல் அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் உள்ள நிலையில், டாப் மருத்துவர் ஒருவர் இப்போது கூறியுள்ள கருத்துகள் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

கடந்த பிப். மாதம் முதலே உக்ரைன் மீது ரஷ்யாவின் போர் தொடர்ந்து வருகிறது. இந்தப் போர் 100 நாட்களைக் கடந்துள்ள நிலையில், இன்னும் கூட சண்டை முடியவில்லை.

உக்ரைன் நாட்டின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள நகரங்களைக் குறித்து வைத்து ரஷ்யா தனது தாக்குதலைத் தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது.

English summary

Putin may not have serious illness, top doctor raises the doubt: (புதின் உடல்நிலை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்) All things to know about Putin's health.