முடியலை.. டீ குடிப்பதை குறைங்க! பொருளாதார நெருக்கடியால் மக்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்த பாகிஸ்தான்!

இஸ்லாமாபாத்: ‛‛நாட்டில் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவுவதால் டீ குறைப்பதை குறைக்க வேண்டும்'' என பாகிஸ்தான் நாட்டின் அமைச்சர் அசன் இக்பால் கூறினார்.

நமது நாட்டின் அண்டை நாடான இலங்கை கடும் பொருளாதார நெருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதனால் நாட்டு மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைப்பதில் சிரமம் உள்ளது. இலங்கைக்கு இந்தியா தொடர்ந்நு உதவி செய்து வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் இலங்கையை தொடர்ந்து இன்னொரு அண்டை நாடான பாகிஸ்தானும் கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் எதிர்கொள்கிறது. இந்த நாட்டில் பணவீக்கம் அதிகரிப்பதுடன், அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு கரைந்து வருகிறது.

English summary

World Biggest Tea Importer Pakistanis have been urged to drink less tea due to Economic Crisis. Now Pakistan grapples with soaring inflation and a fast-depreciating rupee. Pakistan Minister Ahsan Iqbal told reporters that Pakistanis could reduce their tea consumption by "one or two cups" per day as imports are putting additional financial strain on the government.