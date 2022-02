"உக்ரைனில் உள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வருவதற்குத் தான் முன்னுரிமை.." மத்திய அரசு திட்டவட்டம்

International

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உக்ரைன் ரஷ்யா இடையே போர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், அங்கிருக்கும் இந்தியர்களை மீட்க எடுத்து வரும் நடவடிக்கை தொடர்பாக வெளியுறவு செயலாளர் ஹர்ஷ் ஷ்ரிங்லா சில முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா இன்று போரை ஆரம்பித்துள்ளது. முதல் நாளில் மட்டும் 10க்கும் மேற்பட்ட விமான தளங்கள் உட்பட 74 ராணுவ தளங்களை ரஷ்யா அழித்துள்ளது.

இதனிடையே அங்கு சுமார் 16 ஆயிரம் இந்தியர்கள் உள்ளதாகவும் அவர்களை மீட்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது

English summary

India said it was sending government teams for the land borders of Ukraine to help evacuate 16,000 Indians: Steps taken to evacuate Indians from Ukraine.