டிவி விவாத நேரலையில் “காரி துப்பிய பாகிஸ்தான் அமைச்சர் ” இணையத்தில் பரவும் வீடியோ. நெட்டிசன்கள் கேலி

இஸ்லாமபாத்: பாகிஸ்தனில் டிவி நிகழ்ச்சி விவாதத்தின் போது முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவர் கோபத்தில் எச்சிலை காரி துப்பும் வீடியோ காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

விவாதம் நடத்தாத செய்தி சேனல்களே இல்லை என்று சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு உள்ளூர் சேனல்கள் முதல் சர்வதேச ஊடகங்கள் வரை விவாத நிகழ்ச்சிகள் மிகவும் பிரபலம் ஆனதாக உள்ளது.

மக்கள் மத்தியிலும் இதற்கு நல்ல வரவேற்பு இருப்பதால், பிரைம் டைம்களில் செய்தி சேனல்களில் இத்தகைய விவாத நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன.

A video of a former minister spitting in anger during a debate on a TV show in Pakistan has gone viral on social media.