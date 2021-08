இஸ்ரோவின் கனவு திட்டம் ககன்யான்.. 4 வீரர்கள் மீண்டும் ரஷ்யா பயணம்.. இம்முறை இந்த ஸ்பெஷல் பணிக்கு!

International

oi-Vigneshkumar

மாஸ்கோ: மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் திட்டமான ககன்யான் திட்டத்தில் பயன்படுத்தக் கூடிய விண்வெளி உடையை வடிவமைப்பதற்கு 4 இந்தியா வீரர்கள் வரும் செப்டம்பர் மாதம் ரஷ்யா செல்லவுள்ளனர். இதன் மூலம் விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் இந்தியாவின் கனவு நெருங்கி வருகிறது.

கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே இஸ்ரோ தொடர்ந்து பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்து வருகின்றன. விண்கலங்களை விண்வெளிக்கு அனுப்ப அமெரிக்கா, ஜெர்மனி என பல்வேறு உலக நாடுகளும்கூட இந்தியாவையே நாடுகின்றன.

இந்நிலையில், அடுத்தகட்டமாக மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் திட்டத்திற்கு இஸ்ரோ தயாராகி வருகிறது. இதுவரை அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சீன ஆகிய நாடுகள் மட்டுமே விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பியுள்ளது. இந்த வரிசையில் இந்தியாவும் விரைவில் இடம் பெறப்போகிறது. இதற்காகத் தான் புதிய திட்டத்தின் ஆய்வுகளை இஸ்ரோ செயல்படுத்தி வருகிறது.

English summary

Four Indian Air Force pilots will return to Moscow in September. Indian pilots earlier completed their training with the Russian space agency ROSCOSMOS for India's first manned mission to space, Gaganyaan.