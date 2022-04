87 முறை.. கொரோனா தடுப்பூசியை வைத்து இப்படி ஒரு பித்தலாட்டமா.. 60 வயது தாத்தாவின் நூதன மோசடி!

International

பெர்லின்: போலி சான்றிதழ் தயாரித்து விற்பதற்காக ஜெர்மனியில் 60 வயது முதியவர் ஒருவர் சுமார் 87 முறை கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2020ம் ஆண்டு கொரோனா உலக நாடுகளில் வேகமாகப் பரவ ஆரம்பித்த போது, எப்போது இதற்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புதான் எல்லோரிடமும் இருந்தது. ஆனால் தடுப்பூசிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னரோ, அப்படியே மக்களின் மனநிலை மாறத் தொடங்கியது. பரிசுகள் கொடுத்து மக்களை தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள வைக்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திற்கு அரசுகள் தள்ளப்பட்டன. அந்தளவிற்கு நம்பிக்கையைப் போலவே தடுப்பூசி பற்றிய பயமும் மக்கள் மத்தியில் இருந்தது.

கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்தப் பயம் விலகி, இப்போது இந்தியா உட்பட பல நாடுகள் அதிக எண்ணிக்கையிலான தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்கள் பட்டியலில் உள்ளது. ஆனால் இன்னமும் தடுப்பூசி போடத் தயங்குகிறவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள்.

சரி, இதெல்லாம் இருக்கட்டும், இப்போது அந்த ஜெர்மனி முதியவரின் கதைக்கு வருவோம்.

A German man has been arrested for taking Covid-19 dose at least 87 times, a local daily Freie Presse reported. The report said his vaccine shot was allegedly paid for by anti-vaxxers who were against universal inoculation and didn't want to get vaccinated.