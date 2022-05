இந்துவாக இருந்து கிறிஸ்தவரான தேவசகாயம்!போர் வீரர் முதல் புனிதர் பட்டம் வரை! முழு பின்னனி

International

oi-Nantha Kumar R

வாடிகன்: தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நட்டாலம் கிராமத்தை சேர்ந்த மறைசாட்சி தேவசகாயம் பிள்ளைக்கு இன்று வாடிகன் நகரில் போப் ஆண்டவர் பிரான்ஸிஸ் புனிதர் பட்டம் வழங்கினார். இதன்மூலம் தமிழ்நாட்டை உலகளவில் பெருமைப்படுத்திய தேவசகாயம் யார் என்பது பற்றிய முழுவிபரம் வருமாறு:

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நட்டாலத்தை சேர்ந்தவர் வாசுதேவன் நம்பூதி. இவரது மனைவி தேவகியம்மாள். இந்த தம்பதிக்கு 1712ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 23ம் தேதி பிறந்தவர் தான் நீலகண்டன் பிள்ளை.

நீலகண்டன் பிள்ளை சிறுவயது முதலே படிப்பில் கெட்டிக்காரர். பல்வேறு கலைகளை கற்பதில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். இதனால் பல்வேறு கலைகளிலும், மொழிகளிலும் அவர் சிறந்து விளங்கினார்.

முதல்முறை தமிழ்நாட்டிலிருந்து.. தேவசகாயத்துக்கு புனிதர் பட்டம் வழங்கிய போப்.. நெகிழ்ச்சியான வரலாறு!

English summary

Pope Francis announced Devasakayam as a saint from Nattalam village in Kanyakumari district of Tamil Nadu today at the Vatican. Here is the full story of Devasakaya who made Tamil Nadu world famous.