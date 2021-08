சர்வ வல்லமை வாய்ந்த அமெரிக்காவை 20 வருடங்கள் தாலிபான்கள் எதிர்த்து நின்றது எப்படி?

International

oi-Veerakumar

காபூல்: 2001ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம், ஆப்கன் தலைநகர் காபூலில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர் தாலிபான்கள். கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாக மட்டுமே அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்தனர், ஆனால், அமெரிக்க வரலாறு கண்ட மிக நீண்ட யுத்தம் ஆப்கனில்தான் அமைந்தது. மொத்தம் 20 வருடங்கள். அமெரிக்க ராணுவம் அங்கேயே முகாமிட தேவை ஏற்பட்டது.

அமெரிக்காவை விஞ்சி மற்றும் அமெரிக்காவிடமிருந்து 80 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் பயிற்சிகளைப் பெற்ற ஆப்கானிஸ்தான் ராணுவத்தை தோற்கடித்த போராடும் சக்தியாக தாலிபான்களை ஆக்கியது எது?

கிட்டத்தட்ட வரம்பற்ற செல்வம், உபகரணங்களை கொண்ட அமெரிக்கா போன்ற ஒரு எதிரியுடன் 20 வருட கால யுத்தத்தில் தங்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள தாலிபான்களால் எப்படி முடிந்தது. அதற்கான நிதியை அவர்கள் எங்கிருந்து பெற்றனர்?

விதிகளை மீறி கட்டிய 40 மாடி இரட்டை கோபுர கட்டிடம்.. 3 மாதத்தில் இடிக்க உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

English summary

What made the Taliban the fighting force that defeated the United States and defeated the Afghan army, which received $ 80 billion worth of equipment and training from the United States? How was the Taliban able to sustain themselves in a 20-year war with an enemy like the United States with almost unlimited wealth and equipment? Where did they get the funding for that?