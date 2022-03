ரஷ்ய அட்டாக்கை பார்த்தீங்களா? உங்க செல்வாக்கை பயன்படுத்துங்க! இந்தியாவிடம் கேட்ட அமெரிக்கா!ட்விஸ்ட்

International

oi-Shyamsundar I

மாஸ்கோ: உக்ரைனில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் ரஷ்யா மூலம் நடத்தப்படும் தாக்குதல்களை இந்தியா தட்டிக்கேட்க வேண்டும் என்று அமெரிக்காவை சேர்ந்த முக்கிய தலைவர்கள் அழுத்தம் கொடுத்துள்ளனர்.

ரஷ்யா - உக்ரைன் போரில் இந்தியா தொடர்ந்து நடுநிலையான நிலைப்பாட்டை மட்டுமே எடுத்து வருகிறது. ஐநா சபை கூட்டங்கள் எதிலும் இந்தியா ரஷ்யாவை எதிர்க்கவில்லை.

நேற்றும் கூட ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில், இரண்டு நாட்டு அமைதிக்கு பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்த வேண்டும் என்றுதான் இந்தியா கூறியது. மாறாக ரஷ்யாவை இந்தியா எதிர்க்கவில்லை. அதேபோல் உக்ரைனுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டையும் எடுக்கவில்லை.

துரோகிகளை சுத்திகரிப்பு செய்வோம்.. அந்த வார்த்தையை சொல்லி சீறிய புடின்.. கடும் வார்னிங்.. சர்ச்சை!

English summary

India should use its influence to make peace between Russia and Ukraine says US law makers to Indian envoy.