பெண் பத்திரிகையாளர் துப்பாக்கிச்சூட்டில் பலி.. “கறுப்பு நிற ஜாக்கெட் அணிந்தும்” உலக அளவில் பரபரப்பு!

oi-Vignesh Selvaraj

ஜெருசலேம்: இஸ்ரேல் படைகளின் தாக்குதலில் அல் ஜசீரா பெண் பத்திரிகையாளர் ஷிரின் அபு அக்லா கொல்லப்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாலஸ்தீன பத்திரிகையாளரான ஷிரின் அபு அக்லா, பல ஆண்டுகளாக அல் ஜசீராவில் இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீனம் குறித்த செய்திகளை வெளியிட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் இஸ்ரேல் ராணுவத்தால் ஷிரின் அபு அக்லா கொல்லப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

English summary

Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh shot dead in Israel. Abu Akleh was wearing a press vest and was standing with other journalists when she was killed.