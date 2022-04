எல்லை தாண்டி சென்று தாக்கிய உக்ரைன்..உச்ச கட்ட கோபத்தில் புடின்.. தாக்குதலை தீவிரப்படுத்த முடிவு!?

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து 40 நாட்கள் நெருங்கி வரும் நிலையில் ரஷ்ய நாட்டின் எண்ணெய் கிடங்குகள் மீது ராணுவ ஹெலிகாப்டர்கள் தாக்குதல் நடத்தியதாகவும், இதனால் பல லட்சம் லிட்டர் எண்ணெய் வளம் சேதம் அடைந்ததாக ரஷ்யா பரபரப்பு புகார் கூறியுள்ள நிலையில், தாக்குதலை தீவிரபடுத்த புடின் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் தாக்குதல் 37வது நாளாக நீடித்து வரும் நிலையில் அந்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளை கைப்பற்றி தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்துள்ள ரஷ்ய ராணுவம்.

தற்போதைய நிலவரப்படி, உக்ரைன் தலைநகர் கீவ்வை சுற்றி வளைத்து ரஷ்ய துருப்புகள் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர்.

திருப்பியடித்த உக்ரைன்... திக்குமுக்காடிய ரஷ்யா! எல்லை தாண்டிசென்று எண்ணெய் கிடங்குகள் துவம்சம்

English summary

Ukrainian military helicopters attack Russian oil depots 40 days after Russia's war on Ukraine. Russia has complained that millions of liters of oil resources have been damaged as a result.