பத்திரிக்கையாளர் ஜமால் கசோகி கொலை வழக்கு சவுதி அரேபியாவிற்கு மாற்றம்.. எழுந்தது விமர்சனம்

இஸ்தான்புல்: துருக்கியில் பத்திரிகையாளர் ஜமால் கசோகி கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கின் விசாரணையை அந்நாட்டு நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்துள்ளதோடு, வழக்கு விசாரணையை சவூதி அரேபியாவுக்கு மாற்றம் செய்து இன்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

சவுதி அரேபியாவைச் சேர்ந்தவர் பத்திரிகையாளர் ஜமால் கசோகி. இவர் அந்நாட்டு அரசையும், பட்டத்து இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் ஆகியேரை விமர்சித்து பத்திரிகை மற்றும் இணையதளங்களில் எழுதி வந்தார்.

இதனால் அவருக்கு அச்சுறுத்தல் எழுந்தது. இதையடுத்து அவர் சொந்த நாடான சவூதி அரேபியாவில் இருந்து வெளியேறி அமெரிக்காவில் குடிபெயர்ந்தார்.

English summary

A Turkish court has suspended the trial in the brutal murder of journalist Jamal Khashoggi and ordered the transfer of the trial to Saudi Arabia today.