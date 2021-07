வேக்சின் போட்டால் சம்பளம் தரமாட்டேன்.. அடாவடி செய்த ஜப்பான் நிறுவனம்.. சூப்பர் பாடம் புகட்டிய மக்கள்

International

oi-Vigneshkumar

டோக்கியோ: ஜப்பானிள் கட்டுமான நிறுவனத்தின் தலைவர் ஒருவர், கொரோனா தடுப்பூசி போட்டவர்கள் ஐந்து ஆண்டுகளில் உயிரிழந்துவிடுவார்கள் என்று கூறி வருகிறார். மேலும், தடுப்பூசி போட்டவர்கள் அலுவலகத்திற்கு வரக்கூடாது என்ற ஸ்டிரிட் உத்தரவையும் பிறப்பித்துள்ளது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உலகில் எந்தவொரு நாட்டிலும் கொரோனா பரவல் இன்னும் முடியவில்லை, உருமாறிய கொரோனா உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது.

தற்போதைய சூழலில் தடுப்பூசி மட்டுமே கொரோனாவுக்கு எதிரான பேராயுதமாக பார்க்கப்படுகிறது. பொதுமக்கள் தடுப்பூசி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை உலக நாடுகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன.

உலகிலேயே முதல்முறை.. இன்டர்நெட் ஸ்பீடில் ஜப்பான் படைத்த ரெக்கார்ட்.. இவ்வளவு வேகமா? நம்ப முடியலையே!

English summary

Japanese Company Tama home asked Workers who got the vaccine to stay out of the workplace indefinitely. Tama home's shares went down after this news leak.