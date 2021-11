கிழக்கு கடற்கரை வீட்டில் ஆள் நடமாட்டத்தை காட்டும் சேட்டிலைட் இமேஜ்! அப்போ கிம் ஜாங்கிற்கு என்னாச்சு?

International

oi-Vishnupriya R

பியாங்கியாங்: கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் பொது இடங்களில் தோன்றாததால் அவரது உடல் நிலை குறித்து பல்வேறு வதந்திகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வடகொரிய அதிபராக உள்ள கிம் ஜாங் உன் நன்கு கொழு கொழு என இருப்பார். அவர் அமெரிக்க அதிபராக இருந்த டொனால்ட் டிரம்ப்பையே ஏவுகணை சோதனை விவகாரத்தில் பகைத்து கொண்டார்.

அண்டைய நாடுகள் யார் சொன்னாலும் ஆபத்தான ஏவுகணை சோதனையை தவறாமல் செய்ய உத்தரவிட்டு நட்பு நாடுகளின் பொல்லாப்பை சம்பாதித்துக் கொண்டார்.

