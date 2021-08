தாலிபான்கள் கையில் ஆப்கன்.. அதிர்ச்சியா இருக்கு.. பாகிஸ்தானிலிருந்து ஒரு அபய குரல்! நொந்து போன மலாலா

International

oi-Veerakumar

ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டை தாலிபான்கள் கைப்பற்றிய நிலையில், அதிர்ச்சி வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பெண்கள் செயற்பாட்டாளரும் நோபல் பரிசு பெற்றவருமான மலாலா யூசுப்சாய்.

ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் படிப்படியாக முன்னேறிய தாலிபான்கள், இறுதியாக தலைநகர் காபூல் நகரை கைப்பற்றி விட்டனர். இதையடுத்து ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு நாட்டை விட்டு வெளியேறி விட்டார்.

தமிழ்நாட்டில் 7 மாவட்டங்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டும்.. கொரோனா வேகமாக பரவுகிறது.. மத்திய அரசு அட்வைஸ்

தாலிபான்கள் தீவிரமான பிற்போக்குத்தனமான கொள்கைகளை அமல்படுத்த கூடியவர்கள். 1996 முதல் 2001 வரையிலான, கடந்தகால ஆட்சி காலத்தின் போது இதே மாதிரியான கொள்கைகளை அவர்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் செயல்படுத்தினர்.

English summary

Malala Yousafzai on Taliban: We watch in complete shock as Taliban takes control of Afghanistan. I am deeply worried about women, minorities and human rights advocates. Global, regional and local powers must call for an immediate ceasefire, provide urgent humanitarian aid and protect refugees and civilians, says, Activist and Nobel Laureate Malala Yousafzai.