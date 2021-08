அதிர்ஷ்டம் இருந்தா கூரைய பிச்சுகிட்டில்ல.. பிரிட்ஜை திறந்தாலும் பணம் கொட்டும் பாஸ்!

International

oi-Jaya Chitra

சியோல்: தென் கொரிய நாட்டில் ஆன்லைன் மூலம் வாங்கப்பட்ட குளிர்சாதன பெட்டியில் (Fridge) ரூ.96 லட்சம் ரொக்கப் பணம் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேரம் நல்லா இருந்தா பணம் கூரையைப் பிரித்துக்கொண்டு கொட்டும் என்பார்கள். ஆனால் தென் கொரிய நாட்டை சேர்ந்த ஒருவருக்கோ தான் வாங்கிய குளிர்சாதன பெட்டி மூலம் அதிர்ஷ்டம் அடித்துள்ளது.

தென் கொரியாவின் ஜேஜூ தீவு பகுதியை சேர்ந்த ஒருவர் கடந்த 6ம் தேதி ஆன்லைன் மூலம் கிம்சி குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்றை வாங்கினார். வழக்கமாக வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் பிரிட்ஜ் இல்லை இது. கடைகளில் பயன்படுத்தப்படும் பிரிட்ஜ் மாடல் இது.

English summary

A man from South Korea was surprised after he found Rs.96 lakhs cash taped to the bottom of a used kimchi fridge he bought online. He filed a report with police and surrendered the cash to the police.