அமெரிக்காவை அடிபணிய வைத்த சிறுமியின் ஒற்றை போட்டோ.. உக்ரைன் போரை நிறுத்துமா இந்த கண்ணீர் காட்சி?

International

oi-Logi

கிவி: உக்ரைனில் நடந்து வரும் போரால், தந்தையைப் பிரிந்து செல்லும் மகளின் கண்ணீர் வீடியோ இணையம் முழுதும் பலரது இதயங்களை கணக்கச் செய்துள்ளது. வியட்நாமில் ஒரு புகைப்படம் போரை நிறுத்தியதுபோல், இந்த சிறுமியின் கண்ணீர் வீடியோ ரஷ்யாவின் மனதைக் கரைக்குமா என்பதே பலரின் ஏக்கமாக இருக்கிறது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. நேட்டோ நாடுகள் உதவும் என்று உக்ரைன் நினைத்திருந்த நேரத்தில், தாங்கள் தனித்து விடப்பட்டிருப்பதாக உக்ரைன் அதிபர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதயம் உருக்குதே.. "மிஸ் யூ டா.." கண்ணீருடன் தந்தை.. கலங்கி நின்ற மகள்! உக்ரைன் போரின் உச்சகட்ட சோகம்

உக்ரைனில் 16 வயது முதக் 60 வயது வரையிலான ஆண்கள், போர் சூழலில் நாட்டை விட்டு வெளியேறாமல், ராணுவ பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்று உக்ரைன் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் அந்நாட்டு ஆண்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The video of the tears of the daughter who left her father due to the ongoing war in Ukraine has counted the hearts of many across the internet. Many are longing for the video of this little girl's tears to break Russia's heart, just as a photo in Vietnam put an end to the war.