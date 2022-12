அரசு ஊழியர்கள் தொழில் தொடங்கினால் ஒரு வருடம் லீவு.. சம்பளமும் உண்டு.. அமீரக அரசு அசத்தல்

International

அபுதாபி: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓராண்டு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறையை அந்நாட்டு அறிவித்து இருக்கிறது. அரசு ஊழியர்கள் புதிதாக தொழில் தொடங்குவதை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் இந்த புதிய திட்டத்தை அந்நாட்டு அரசு கொண்டு வந்து உள்ளது.

நம்மில் பலருக்கு புதிதாக தொழில் தொடங்குவதற்கான பல யோசனைகள் இருக்கலாம். ஆனால், வேறொரு நிறுவனத்திலோ அரசு பணியிலோ இருப்பதால் அதற்கான நேரமும், பொருளாதாரமும் இல்லாமல் இருந்திருக்கும்.

குடும்ப சூழலை கருத்தில் கொண்டு வேறு வழியின்றி தொழிலாளியாகவே காலத்தை கடத்திக்கொண்டு இருப்போம். இப்படிதான் நாட்டின் என்னற்ற இளைஞர்களின் தொழில் கனவு சிதைந்து விடுகிறது.

UAE has announced a one-year paid leave for government employees. The government of the UAE has brought this new scheme to encourage government employees to start a new business.