அந்த டேட்டாவை கொடுங்க.. இந்தியாவுக்கு எதிராக சீனாவுடன் கைகோர்த்த பாக்! உஷார் நிலையில் 22 புள்ளிகள்

இஸ்லாமாபாத்: சர்வதேச அளவில் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் தொடர் மோதல் போக்கு நிலவி வரும் நிலையில், இந்திய ராணுவத்தின் முக்கிய டேட்டாக்களை பாகிஸ்தான் சீனாவிடம் கோரியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே கடந்த 2020ம் ஆண்டு கால்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் மோதல் நடைபெற்றதிலிருந்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் சலசலப்பு நீடித்து வருகிறது. இதனையடுத்து தற்போது அருணாச்சலப் பிரதேசத்தை ஒட்டியுள்ள டோக்லம் பகுதியிலும் இரு நாட்டு வீரர்கள் மோதிக்கொண்டனர். எனவே பதற்றமான சூழல் உருவாகியுள்ளது. முன்னர் பாகிஸ்தான், சீனா என இரண்டு நாடுகள் எதிரணியில் இருந்த நிலையில் தற்போது சீனாவுடன் பாகிஸ்தான் கைகோர்த்திருக்கிறது.

இதனை முன்னரே கணித்த இந்திய ராணுவம் தனது பாதுகாப்பை தீவிரப்படுத்த தொடங்கியுள்ளது. முதற்கட்டமாக பாகிஸ்தானுடைய எல்லையை பலப்படுத்தி வருகிறது. இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே சுமார் 2,289 கி.மீ தொலைவு இருக்கிறது. இதில் 192 நீளமுள்ள பகுதியை இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் பகிர்ந்து கொள்கின்றன. இந்த பகுதி முழுவதிலும் எந்த நேரத்திலும் தாக்குதல் தொடுக்கப்படலாம்.

While there is a continuous conflict between China and India at the international level, there are reports that Pakistan has requested important data of the Indian Army from China.