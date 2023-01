காஷ்மீர் மோதல்.. மோடியை உடனே பேச்சுவார்த்தைக்கு வர சொல்லுங்கள்.. தூது அனுப்பும் பாக். பிரதமர்

International

இஸ்லாமாபாத்: காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்த பேச்சுவார்த்தை நடத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை உடனடியாக வர சொல்லுமாறு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திடம் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும், இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மத்தியஸ்தம் செய்யுமாறும் அழைப்பு விடுத்துள்ள ஷெபாஸ் ஷெரீப், முறைப்படி பாகிஸ்தானிடம் காஷ்மீரை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஏற்கனவே பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி, எப்போது திவாலாக போகிறோம் என தெரியாமல் இருக்கும் நிலையில், பாகிஸ்தான் பிரதமருக்கு இதுபோன்ற பேச்சுகள் தேவைதானா என சர்வதேச நாடுகள் கேள்வியெழுப்பி வருகின்றன.

English summary

Paksitan PM Shehbaz Sharif wants UAE as mediator over dialogue about Kashmir issue with Modi Pakistan Prime Minister Shebaz Sharif has urged the United Arab Emirates to immediately invite Prime Minister Narendra Modi to hold talks on the Kashmir issue.