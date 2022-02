பொருளாதார தடை போட்ட யுஎஸ்..புடினிடம் பேசிய மோடி.. ம்ஹூம்.. ரஷ்யா மசியவில்லை! ”கிவ்” மீது குண்டுமழை

International

oi-Rajkumar R

கிவ் : உக்ரைன் தலைநகர் கிவ் மீது இரண்டாம் நாள் தாக்குதலை ரஷ்ய ராணுவம் தொடங்கியுள்ள நிலையில் தலைநகரை கைப்பற்றி உக்ரைன் அரசைக் கவிழ்ப்பதே ரஷ்யாவில் நோக்கமாக உள்ளது என அமெரிக்க மற்றும் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினின் போர்ப் பிரகடனத்தைத் தொடர்ந்து ரஷ்யா வியாழன் அன்று உக்ரைன் மீது தரை, வான் மற்றும் கடல் என மும்முனைகளில் தனது படையெடுப்பைத் தொடங்கியது.

தலைநகர் கிவ் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் குண்டு வீச்சு மற்றும் துப்பாக்கிச் சூடு காரணமாக சுமார் 100,000 பேர் நகரங்களை விட்டு ஓடிவிட்டனர்.

English summary

Russia and the United States have said they intend to seize the capital and overthrow the Ukrainian government as the Russian military launches a second day of offensive in the Ukrainian capital, Kiev.