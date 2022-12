அணுகுண்டு இருக்கு.. மோடி விஷயத்தில் இந்தியாவை மிரட்டிய பாகிஸ்தான் அமைச்சர்..திடீர் பல்டி-ஒரே கதறல்

International

oi-Nantha Kumar R

இஸ்லாமாபாத்: பிரதமர் நரேந்திர மோடியை கசாப்புக்கடைக்காரர் என அவதூறான வகையில் பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் விமர்சனம் செய்தது தொடர்பாக இருநாட்டு தலைவர்கள் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் ‛‛அணுகுண்டு இருக்கு மறந்துவிடாதீங்க'' என இந்தியாவுக்கு மிரட்டல் விடுத்த பாகிஸ்தான் பெண் அமைச்சர் ஷாஜியா அட்டா மாரி தற்போது அந்தர் பல்டி அடித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் அண்டை நாடாக பாகிஸ்தான் உள்ளது. இந்தியாவில் இருந்த பிரிந்து சென்ற பாகிஸ்தான், இந்தியாவின் காஷ்மீரின் ஒருபகுதிக்கு உரிமை கொண்டாடி வருகிறது.

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் விவகாரத்தில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையே கருத்து மோதல்கள் அவ்வப்போது வெடித்து வருகின்றன.

மோடியை எதிர்க்கும் கேசிஆர்.. மகள் கவிதாவுக்கு பறந்த சிபிஐ சம்மன்..டெல்லி மதுபான ஊழலில் இறுகும் பிடி

English summary

There has been a clash between the leaders of the two countries over the Pakistan Foreign Minister's slanderous criticism of Prime Minister Narendra Modi as a butcher. In this situation, Pakistan's woman minister Shazia Atta Mari, who threatened India saying don't forget there is nuclear bomb'', has now hit back.