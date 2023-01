நான் ரொம்ப அழகு.. அதான் அரெஸ்ட் பண்றாங்க! பலாத்காரம் செய்ய முயற்சி - அமெரிக்கவில் கைதான பெண் பரபர

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கலிஃபோர்னியா: உணவகத்தில் சாப்பிட்டுவிட்டு பணம் கொடுக்காமல் தப்பித்துச் சென்ற பெண்ணை போலீசார் கைது செய்த நிலையில், தான் அழகாக இருப்பதன் காரணமாகவே போலீசார் தன்னை கைது செய்ததாகவும், தன்னை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய அவர்கள் முயற்சி செய்ததாகவும் கைதான பெண் புகாரளித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு விமான நிலையத்தின் உணவகத்தில் 28 வயதான ஹெந்த் புஸ்தாமி என்ற பெண் சாப்பிட்டுவிட்டு பணம் செலுத்தாமல் சென்று இருக்கிறார்.

இதனை கண்டுபிடித்த உணவக நிர்வாகம் காவல்துறைக்கு புகார் அளித்து இருக்கிறது. இதையடுத்து அங்கு வந்த போலீசார் சிசிடிவி கேமரா உதவியுடன் அந்த பெண்ணை தேடினர்.

English summary

The police arrested a woman who ran away without paying after eating in a restaurant, the arrested woman reported that the police arrested her because of her beauty and that they tried to rape her.