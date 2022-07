பிஷப்களை தேர்ந்தெடுக்கும் குழுவில் இனி பெண்கள்! போப் பிரான்சிஸ் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க அறிவிப்பு!

International

oi-Karthi Ramu

வாடிக்கன்: கத்தோலிக்க கிறித்தவ அமைப்பின் உச்சபட்ச அதிகாரம் கொண்ட குழுவாக கருதப்படும் கார்டினல் பதவிகளுக்கு அடுத்தபடியாக ஆயர் அதாவது பிஷப் பதவி உள்ளது. உலகம் முழுவதிலும் இருந்து இதற்கு மதபோதகர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இந்த குழுவில் முதன் முறையாக 3 பெண்களின் பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ளது.

இத்தாலியின் ரோம் நகரில் உள்ள வாடிக்கன் தனி அதிகாரம் கொண்ட ஒரு குட்டி நகரம். இத்தாலி நாட்டிற்குள் இருந்தாலும் அதன் சட்ட திட்டங்கள் இந்த வாடிக்கனுக்கு பொருந்தாது.

English summary

Next to the cardinal ranks, the rank of bishop is considered to be the highest body of authority in the Catholic Church. bishops will be selected from all over the world. For the first time, the names of 3 women have been included in this group.