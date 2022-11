இரு நாட்டு பிரதமர்கள்.. ஆனாலும் இந்தியர்கள்! ரிஷி சுனக் - மோடி பேச்சுவார்த்தை நடத்த வாய்ப்பு

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஜகார்டா: இந்தோனேசியாவில் இன்று தொடங்கும் ஜி 20 மாநாட்டில் பங்கேற்க இருக்கும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இந்திய வம்சாவளியான பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனக்குடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

G 20 நாடுகளின் 17 வது மாநாடு இந்தோனோசியாவின் பாலி நகரில் இன்று தொடங்குகிறது. நவம்பர் 16 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் 20 நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்க உள்ளார்கள்.

இதில் பங்கேற்கும் உலக நாடுகளில் தலைவர்கள் உலகில் நிலவும் பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள், பொருளாதாரம், பருவ நிலை, போர்கள், சர்வதேச பயங்கரவாதம் குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளனர்.

இன்று இந்தோனேசியா செல்கிறார் மோடி.. ஜி 20 மாநாட்டில் இந்தியாவுக்கு கிடைக்கப்போகும் சர்வதேச கவுரவம்

English summary

Prime Minister of India Narendra Modi is expected to hold talks with Indian-origin British Prime Minister Rishi Sunak, who will be participating in the G20 summit in Indonesia today.