"ஹிட்லரின் நாஜி படைகளைப் போல.." பளிச் என கூறிய ரஷ்ய அதிபர் புதின்.. உக்ரைன் போரில் அடுத்து என்ன

International

oi-Vigneshkumar

கீவ்: உக்ரைன் நாட்டில் தொடங்கிய போர் 2 மாதங்களைக் கடந்து தொடரும் நிலையில், ரஷ்ய அதிபர் புதின் சில முக்கிய கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

உக்ரைன் மீது கடந்த பிப். இறுதியில் ரஷ்யா போரை ஆரம்பித்த நிலையில், அந்த போர் இரு மாதங்களைக் கடந்தும் தொடர்ந்து வருகிறது. உக்ரைன் நாட்டில் உள்ள முக்கிய நகரங்களைக் குறி வைத்து ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

இடையே அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் இரு தரப்பிற்கும் இடையே உடன்பாடு ஏற்பட்ட சமயத்தில் சண்டை சற்றே ஓய்ந்திருந்தது. இருப்பினும், இந்த சில வாரங்களிலேயே இரு தரப்பிற்கும் இடையே மீண்டும் போர் தீவிரமடைந்துவிட்டது.

கண்ணிவெடியில் கால்களை இழந்த உக்ரைன் பெண்! கரம்பிடித்த காதலர்! உருக வைக்கும் உன்னத காதல் கதை

English summary

Russian President Vladimir Putin evoked the memory of Soviet heroism in World War Two to urge his army towards victory in Ukraine: (உக்ரைன் போர் குறித்து ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமர் புதின்) Russian President Vladimir Putin latest speech about Ukraine war.