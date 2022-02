"எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை.." உக்ரைன் மீது போர் ஏன்? ரஷ்ய அதிபர் புதின் பரபர பேச்சு

International

oi-Vigneshkumar

மாஸ்கோ: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போரை ஆரம்பித்துள்ள நிலையில், இது குறித்து அந்நாட்டின் அதிபர் விளாடிமர் புதின் சில முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

உக்ரைன் ரஷ்யா இடையே கடந்த சில மாதங்களாகவே பதற்றமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டு இருந்தது. குறிப்பாக உக்ரைன் எல்லையில் ரஷ்யா அதிகப்படியான ராணுவத்தைக் குவித்து வந்தது.

அப்போது போர் தொடுக்கும் எண்ணம் எதுவும் இல்லை என்றே ரஷ்யா தொடர்ந்து கூறி வந்தது. இருப்பினும், மேற்குலக நாடுகள் ரஷ்யாவின் திட்டம் போர் தொடுப்பது தான் என்று உறுதியாகக் கூறி வந்தது.

நேட்டோ உதவவில்லை.. நேட்டோ நாடுகள் தான் உதவுகின்றன - ரஷ்யா உக்ரைன் விவகாரத்தில் நேட்டோ கருத்து

English summary

Russian President Vladimir Putin said that Moscow had no other choice but to invade Ukraine to ensure Russia's security: Russian President Vladimir Putin's explanation about Ukraine invasion.