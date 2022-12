விடைபெற்ற கால்பந்து ரசிகர்கள்.. வெறிச்சோடிய கத்தார்! அரபு கலாச்சாரத்தை பூரிக்கும் உலக மக்கள்

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தோஹா: உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து கத்தாரில் திரண்டிருந்த ரசிகர்கள் தங்கள் நாடுகளுக்கு பல்வேறு உணர்வுகளுடன் புறப்பட்டு சென்ற நிலையில் விழாக்கோலம் பூண்டிருந்த கத்தார் தற்போது அமைதியாகி உள்ளது.

கடந்த நவம்பர் மாதம் கத்தாரில் தொடங்கிய பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் போட்டி 30 மாதம் நடைபெற்று கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இறுதிப் போட்டியோடு நிறைவடைந்தது.

இதில் 36 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அர்ஜெண்டினா பெற்று கோப்பையை வென்றதை தொடர்ந்து அந்நாட்டு வீரர்களும் தலைநகர் தோஹாவில் பேருந்தின் மேற்கூரையில் அமர்ந்து ஊர்வலமாக சென்றனர்.

லிப்ட் கேட்டு வந்த கால்பந்து சூறாவளி! வெறும் 23 வயசு! உலகையே தன் பக்கம் திருப்பிய எம்பாபே! யார் இவர்

English summary

Following the completion of the World Cup football series, the fans who had gathered in Qatar left for their countries with different emotions, but Qatar, which was full of festivities, is now quiet.