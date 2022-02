"இந்த 3 கண்டிசனை ஒப்புக்கொள்ளுங்கள்.." இறங்கி வரும் அதிபர் புதின்! முடிவுக்கு வரும் போர்? பரபர தகவல்

International

oi-Vigneshkumar

மாஸ்கோ: உக்ரைன் நாட்டில் போர் உச்சமடைந்துள்ள நிலையில், ராணுவ நடவடிக்கையைக் கைவிட வேண்டும் என்றால் உலக நாடுகள் சில நிபந்தனைகளை ஒப்புகொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்

உக்ரைன் நாட்டின் மீது முழு வீச்சில் ராணுவ நடவடிக்கையைத் தொடங்க கடந்த வியாழக்கிழமை அதிபர் புதின் உத்தரவிட்டார். அதன்படி 5 நாட்களாக உக்ரைன் நாட்டில் கடும் போர் நிலவி வருகிறது.

முதலில் வான்வழித் தாக்குதலைத் தொடங்கிய ரஷ்ய ராணுவம், அதன் பின்னர் பீரங்கி, டாங்கி ஆகியவற்றை அனுப்பி முழு வீச்சில் தாக்குதலைத் தொடங்கியது. இதனால் உக்ரைன் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே தொடங்கியது பேச்சுவார்த்தை.. போர் நிற்குமா.. உலகமே எதிர்பார்ப்பு

English summary

Putin told Macron that a settlement is only possible if Russia's legitimate security interests are unconditionally taken into account: Russia President Putin about withdrawing Military action against Ukraine.