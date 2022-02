இங்க பாருங்க.. உக்ரைன் எல்லையில் நவீன ஆயுதங்களுடன், ரஷ்ய படைகள்.. அம்பலப்படுத்திய சாட்டிலைட் படம்

International

oi-Nantha Kumar R

மாஸ்கோ: ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே போர் பதற்றம் உள்ளது. இந்நிலையில் உக்ரைன் எல்லையில் ரஷ்யா தனது படைகளை அதிகரித்துள்ளது. இதுதொடர்பான செயற்கைகோள் படங்கள் வெளியாகி பதற்றத்தை இன்னும் அதிகரித்துள்ளன.

உக்ரைனுக்கு சொந்தமான கிரிமியா தீபகற்பத்தை ரஷ்யா கைப்பற்றியதால் இருநாடுகளுக்கு இடையே 2014 முதல் எல்லை பிரச்னை உள்ளது. தற்போது நாட்டோ அமைப்பில் உக்ரைன் சேர முயற்சிக்கிறது. இதற்கு ரஷ்யா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக உள்ளதால் ரஷ்யா கோபமடைந்துள்ளது.

மேலும் 2021 நவம்பர் முதல் உக்ரைன் எல்லையில் ரஷ்யா தனது படைகளை குவித்து வருகிறது.

எல்லையில் படைகள் குவிப்பு.. ரஷ்யாவுக்கு 48 மணிநேரம் கெடு விதித்த உக்ரைன்

English summary

War tensions between Russia and Ukraine are high. In this situation, Russia has increased its forces on the border with Ukraine.Now satellite images released.