எச்சரிக்கை விடுத்த பைடன்.. அப்படிலாம் ஒன்னும் இல்லையே..பின்வாங்கிய ரஷ்யா..தாக்குதல் எண்ணம் இல்லையாம்

International

oi-Rajkumar R

மாஸ்கோ : உக்ரைன் மீது ரஷ்யா சில நாட்களுக்குள் போர் தொடுக்க அதிக ஆபத்து இருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் எச்சரித்துள்ள சிறிது நேரத்திலேயே, உக்ரைன் மீது தாக்குதல் நடத்த எந்த விதமான திட்டமும் தங்களிடம் இல்லை என ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கம் கூறியுள்ளது.

சோவியத் யூனியனில் இருந்து உடைந்த உக்ரைனுக்கும், வல்லரசு நாடுகளில் ஒன்றான ரஷ்யாவுக்கும் நீண்ட காலமாக தொடர்ந்து வருகிறது.

பங்காளி சண்டை போல அவ்வப்போது இரு நாடுகளும் உரசிக் கொண்டாலும் அதன் பின்னணியில் நேட்டோ அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் இருப்பதால் ரஷ்யா பதுங்கி பாய காத்திருக்கிறது. இதனால் எல்லைப் பகுதிகளில் அவ்வப்போது பதற்றம் ஏற்படுவது வழக்கம்.

English summary

The Russian Foreign Ministry has said it has no plans to launch an attack on Ukraine, shortly after US President Joe Biden warned that Russia was at high risk of launching a war on Ukraine in a few days.