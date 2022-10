நல்ல காலம் பொறக்குது.. எதிர்காலம் இந்தியாவின் கையில்! மோடி ஆட்சி பற்றி ரஷ்ய அதிபர் புதின் பாராட்டு

International

மாஸ்கோ: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இந்தியாவுக்கு சிறப்பான எதிர்காலம் இருக்கிறது என ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் கூறியுள்ளார்.

சமீபத்தில் மாஸ்கோவில் வால்டாய் டிஸ்கஷன் கிளப் நடத்திய கலந்துரையாடலில் பங்கேற்ற புடின் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி, வேலையின்மை பிரச்னை, மதக்கலவரங்கள், பாலியல் குற்றங்கள், பாலியல் குற்றவாளிகள் விடுதலை என பாஜக மீதும் பிரதமர் மீதும் தொடர் குற்றச்சாட்டுகள் மேலெழுந்துள்ள நிலையில், புதின் மேற்குறிப்பிட்டவாறு கூறியிருப்பது பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Russian President Vladimir Putin has said that India has a bright future under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Putin said this while participating in a discussion held by Voldai Discussion Club in Moscow recently.