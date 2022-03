மக்களோடு மக்களாக ரஷ்ய வீரர்கள்... காடு, வீடு, என உலவி.. உக்ரைன் தலைநகரை கைப்பற்ற பிளான்!

International

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: உக்ரைனின் இர்பின் பகுதியில் காடுகள் வழியே நுழையும் ரஷ்ய வீரர்கள் பொதுமக்களின் வீ்டுகளுக்குள் நுழைந்து சாதாரண உடைகளை அணிந்து உலா வந்து உளவு பார்க்கின்றனர். இதை தடுக்க உக்ரைன் ராணுவத்தின் சிறப்பு படை நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா இன்று 7 வது நாளாக போர் தொடுத்து வருகிறது. தலைநகர் கீவ்வை கைப்பற்றுவது என்பது ரஷ்ய படைகளுக்கு பெரிய தலைவலியாக உள்ளது. உக்ரைன் ராணுவ வீரர்கள், பொதுமக்களின் ஒருங்கிணைந்த எதிர்ப்பை சமாளிக்க முடியாமல் ரஷ்ய வீரர்கள் திணறி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தான் உக்ரைன் வடக்கு பகுதியில் கீவ் நகருக்கு அருகேஉள்ள இர்பின் நகரில் ரஷ்ய வீரர்கள் நுழைந்து சதிச்செயல்களை அரங்கேற் உதவி செய்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

