'ஏசி முதல் வகுப்பு பெட்டியில் செக்ஸ் சர்வீஸ் இருக்கு'.. ரயில் டிக்கெட்டை பார்த்து ஷாக் ஆன பயணிகள்!

oi-Mani Singh S

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் பயணிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட ரயில்வே டிக்கெட்டில் 'ஏசி முதல் வகுப்பில் செக்ஸ் சர்வீஸ் இருக்கு' என்று எழுதப்பட்டிருந்த வாசகத்தால் பயணிகள் கடும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகினர். தற்போது இந்த வாசகம் அடங்கிய டிக்கெட் சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

ரயில் நிலையங்களில் வெளியாகும் அறிவிப்புகளில் சில நேரங்களில் அநாகரிமான வார்த்தைகள் ஒலிபரப்பானதாக வெளிநாடுகளில் அடிக்கடி செய்திகள் வெளியாவதை நாம் கேள்வி பட்டு இருக்கிறோம்.

ஏன்... ரயில் நிலையங்களில் ஓடும் அறிவிப்பு திரைகளில் ஆபாச படங்கள் கூட ஓடியதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கின்றன.

English summary

Passengers were shocked by the words 'Sex service available in AC first class' written on the railway ticket given to passengers in Pakistan. Now a ticket containing this text is spreading rapidly on social media.