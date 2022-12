ஒரு ரோலக்ஸ் வாட்சை வாங்க துபாய் அரச குடும்பத்திற்கே இத்தனை போராட்டமா.. அப்படி என்னதான் இருக்கு?

International

oi-Vishnupriya R

ஷார்ஷா: ரோலக்ஸ் கடிகாரத்திற்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் அவதியடைகிறார்கள்.

சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் ரோலக்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் வாட்சுகள் உலகத்திலேயே காஸ்ட்லியானவை. இது துருப்பிடிக்காத ஸ்டைன்லெஸ் ஸ்டீலால் ஆனது. இது கடினமான பொருளாகும். எளிதில் அழியாதது.

இது போன்ற ஒரு தரமான பொருளை எந்த வாட்சிலும் காண முடியாது. இந்த வாட்சை ஒரு முறை வாங்கிவிட்டு அதை 100 ஆண்டுகள் கழித்து பார்த்தாலும் அதே போல் புதிதாகவே இருக்கும். இந்த வாட்ச்சில் தங்கமும் வைரக் கற்களும் இருக்கும். இந்த ஸ்டீல் 904 எல் என அழைக்கப்படுகிறது.

ப்பா.. இவ்வளவு லட்சமா! சூர்யாவிற்கு கமல் தந்த ரோலக்ஸ் வாட்ச்சின் விலை என்ன தெரியுமா? ஆடி போயிடுவீங்க

English summary

Sheikh wants a rolex watch then need to struggle to get it and have to bumped to the top 4000 waiting list n the UAE.