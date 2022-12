"கடவுள நேர்ல பார்க்கணுமா.. நான் காட்டுறேன்".. வடிவேலு பாணியில் அலறவிடும் மதப்போதகர் போஸ்டர்

International

oi-Jackson Singh

ப்ரெட்டோரியா: கடவுளை நேரில் பார்க்க ஆசைப்படுபவர்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்று அவரை காட்டப் போகிறேன் என மதப் போதகர் ஒட்டியுள்ள போஸ்டர்களால் தென்னாப்பிரிக்காவில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஒரு திரைப்படக் காட்சியில் வடிவேலு, கடவுளை காட்டுகிறேன் எனக் கூறி கிராம மக்களிடம் ஆயிரக்கணக்கில் பணமும் வசூலித்து கடைசியில் வேற வெலவில் அவர்களை ஏமாற்றுவார். இந்த போஸ்டரை பார்த்ததும், நம்மூர் காரர்களுக்கு அந்த நகைச்சுவைதான் நினைவுக்கு வரும்.

ஆனால், பாவம்.. தென் ஆப்பிரிக்கா மக்களோ இதை உண்மை என்று நம்பி தங்கள் வீடு, நகைகளை எல்லாம் விற்று லட்சக்கணக்கில் அந்த மதப் போதகருக்கு கட்டணம் செலுத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

There has been a stir in South Africa due to the religious pastor's posters saying that he is going to show God to those who want to see him in person on Christmas Day.