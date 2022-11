இதென்ன மனுஷனா? அச்சுறுத்தும் வினோத உயிரினங்கள்.. ஆஸ்திரேலிய கடல் உள்ளே பார்த்தால்.. ஷாக்

International

oi-Halley Karthik

கான்பெரா: ஆஸ்திரேலியாவை ஒட்டியுள்ள இந்திய பெருங்கடலில் ஆய்வாளர்கள் சிலர் வித்தியாசமான உயிரினங்களை கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதற்கு முன்னர் இப்படியான உயிரினங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லையென்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

உலகில் உயிரினங்கள் முதலில் கடலில்தான் உருவானதாக ஆய்வாளர்கள் தொடர்ந்து கூறிவரும் நிலையில் தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள புதிய உயிரினங்கள் இந்த கூற்றுக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில் இருப்பதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உயிரினங்களின் குணநலன்கள், வாழ்க்கை முறை, இனப்பெருக்க செயல்பாடு உள்ளிட்டவை குறித்து ஆராய்ந்து வருவதாகவும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

In the Indian Ocean adjacent to Australia, researchers have discovered some strange creatures. They also said that such creatures have not been discovered before. While researchers have been saying that the world's living things first originated in the sea, they have said that the new species that have been discovered now support this claim. They have also said that they are investigating the characteristics, life style, reproductive function of the creatures found in this way.