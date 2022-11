இஸியா ஜெயிக்கலாம்.. 1992ல் இதுதான் நடந்தது.. டி20 பைனலில் பாகிஸ்தானுக்கு 2 ரகசியம் கூறிய இம்ரான் கான்

International

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: உலககோப்பை டி20 போட்டி பைனலில் பாகிஸ்தான்-இங்கிலாந்து அணிகள் மோதி வருகிறது. இந்நிலையில் தான் 1992ல் 50 ஓவர் உலககோப்பை வென்ற அணியின் கேப்டனாக இருந்த முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் அப்போது அவர்கள் பின்பற்றிய முக்கிய 2 ரகசியத்தை தற்போதைய பாகிஸ்தான் அணிக்கு கூறி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியாவில் 20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த மாதம் 16ம் தேதி தொடங்கி ஆஸ்திரேலியாவின் பல நகரங்களில் போட்டிகள் நடைபெற்றன.

தகுதி சுற்று, சூப்பர் 12 சுற்றுகள் முடிந்த நிலையில் அரையிறுதிக்கு நான்கு அணிகள் முன்னேற்றின. இந்தியா, பாகிஸ்தான், இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து அணிகள் அரையிறுதிக்குள் கால் பதித்தன.

Pakistan-England teams are clashing in the World Cup T20 final. In this context, former Prime Minister Imran Khan, who was the captain of the team that won the 50 over World Cup in 1992, congratulated the current Pakistan team by telling them the main 2 secrets they followed then.