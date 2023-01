பழிக்கு பழி வாங்கிட்டோம்.. பாகிஸ்தான் பெஷாவர் மசூதி தாக்குதலுக்கு காரணம் சொன்ன தெஹ்ரிக்-இ-தாலிபான்

பெஷாவர் மசூதியில் தற்கொலை தாக்குதலை நடத்தியது எங்கள் அமைப்பை சேர்ந்தவர்தான். பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் உதவியுடன் ஆப்கானிஸ்தானில் எங்கள் கமாண்டர் மவுலானா நூருல் அமீனை கொன்றதற்கு பழிக்கு பழியாகவே இந்த தாக்குதல் நிகழ்த்தப்பட

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் மசூதியில் நிகழ்த்தப்பட்ட தற்கொலை தாக்குதலை நாங்கள்தான் நடத்தினோம் என்று தெஹ்ரிக் - இ - தலிபான் தீவிரவாத அமைப்பு அறிவித்துள்ளது.

மேலும், இந்த மசூதி தாக்குதல் தங்கள் தலைவனை கொன்றதற்கு பழிக்கு பழியாக நடத்தப்பட்டது என்றும், இதுபோன்ற தாக்குதல்கள் இனி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் எனவும் அந்த அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இதன் தொடர்ச்சியாக, பாகிஸ்தான் தலிபான்கள் என அறியப்படும் தெஹ்ரிக் - இ - தலிபான் தீவிரவாதிகளை கூண்டோடு அழிக்குமாறு ராணுவத்துக்கு பாகிஸ்தான் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

பாகிஸ்தான் மசூதியில் பயங்கர குண்டுவெடிப்பு - 28 பேர் பலி, 150 பேர் படுகாயம்! தலிபான்கள் வெறியாட்டம்

The Tehrik-e-Taliban terrorist organization has announced that it was we who carried out the suicide attack on the mosque in Pakistan.