'மிக பெரிய தவறு செய்துவிட்டோம்..' ஒரே வாரத்தில் 500% அதிகரித்த கொரோனா.. புலம்பும் நெதர்லாந்து அதிபர்

ஆம்ஸ்டர்டாம்: நெதர்லாந்து நாட்டில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை நீக்கிய ஒரே வாரத்தில் அங்கு வைரஸ் பாதிப்பு சுமார் 500% வரை அங்கு அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டு மக்களை கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாகவே உலகிலுள்ள அனைத்து நாடுகளுக்கும் முக்கிய பிரச்சினையாக இருப்பது கொரோனா தொற்று தான். அமெரிக்கா முதல் ஆஸ்திரேலியா வரை அனைத்து வளர்ந்த நாடுகளும் கொரோனாவை எதிரக்கொள்ளத் திணறின.

இதுவரை எந்தவொரு நாடும் கொரோனாவை முழுவையாகக் ஒழித்துவிடவில்லை. தீவிர ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் மூலம் சில நாடுகளில் வைரஸ் பாதிப்பு கட்டுக்குள் மட்டுமே உள்ளது.

English summary

Coronavirus infections in the Netherlands skyrocketed by more than 500% over the last week. The surge follows the scrapping of almost all remaining lockdown restriction