இந்த ஆட்டை பாருங்களேன்.. பிறந்து 1 மாதத்திலேயே.. காது மட்டும் கால் கிலோமீட்டர் போகுதே.. வாவ்!

International

oi-Karthi Ramu

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்த, மிக நீண்ட காதுகள் கொண்ட ஆட்டுக்குட்டி ஒன்று உலகம் முழுவதும் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இதன் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால் இது பிறந்து ஒரு மாதம்தான் ஆன குட்டியாகும். தற்போது இந்த குட்டி சமூக வலைத்தளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

ஒவ்வொரு உயிரினமும் அதற்கென தனித்தனி சிறப்பியல்புகளை கொண்டுள்ளது. சாதாராணமாக பார்த்தால் வரிக்குதிரைகள் போல எல்லாம் ஒன்று போன்று தோன்றலாம். ஆனால் அந்த வரிக்குதிரைகளிலேயே ஒரு குதிரைக்கு இருக்கும் கோடுகளை போல வேறு எந்த குதிரைக்கும் இருக்காது. அதுபோலத்தான் தற்போது பாகிஸ்தான் நாட்டில் வளர்ந்து வரும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

பக்ரீத்.. இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்லையில் மகிழ்ச்சி!இனிப்போடு வாழ்த்து பரிமாறிய இருநாட்டு வீரர்கள்!

English summary

A lamb with the longest ears in Pakistan has caught the attention of the world. What makes it special is that it is a one-month-old cub. Now this little cub has become the talk of social media.